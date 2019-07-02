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Bursa'da bisiklet ve bebek arabası hırsızı yakalandı

Bebek arabası ve bisiklet çalan hırsız polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA | 02.07.2019 - 02:05..
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde geçtiğimiz günlerde Çırpan Mahallesi'nde hırsızlık meydana geldi.

Oturduğu apartmanın giriş katına bıraktığı bebek arabasının çalındığını farkeden B.G., durumu polise bildirdi.

50'YE YAKIN BİSİKLET BULUNDU

Apartmanın girişinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin çok sayıda hırsızlık suçundan aranan C.S. (18) olduğunu tespit etti. Kimlik tespitinin ardından C.S., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. C.S.'nin evinde yapılan aramada çok sayıda bebek arabası ve 50'ye yakın bisiklet ele geçirildi.

Polis merkezine götürülen bisiklet ve bebek arabaları sahiplerine teslim edildi. C.S., çok sayıda bisiklet, bebek arabası ve televizyon hırsızlığı yaptığı suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da bisiklet ve bebek arabası hırsızı yakalandı

Bursa'da bisiklet ve bebek arabası hırsızı yakalandı

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