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Bursa'da demir parçası çalan hırsızlar yakayı ele verdi

Bursa'daki bir mobilya atölyesinin önünde bulunan demir parçalarını çalan at arabalı hırsızlar, kovalamaca sonucu emniyet ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İHA | 07.08.2019 - 09:32..
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İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir mobilya imalat atölyesinin önünde bulunan büyük demir parçaları at arabasının üzerine yüklerken etraftaki vatandaşlar tarafından fark edilen A.R.A. (48) ve N.Y. isimli şüpheliler, at arabasıyla olay yerinden ayrıldı.

Bursa'da demir parçası çalan hırsızlar yakayı ele verdi

AT ARABASI VE AİLESİNİ BIRAKARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaparak şahısları buldu. Polisleri gören A.R.A., at arabasını ve yanındaki kadınla çocuğu bırakarak polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı. Uzun süren kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli, polis aracına alınarak hırsızlık yaptığı at arabasının başına getirildi.

Bursa'da demir parçası çalan hırsızlar yakayı ele verdi

DEMİR PARÇALARININ SAHİBİ ARANIYOR

Yakalanan iki kişi polisler tarafından gözaltına alınırken, at arabası için İnegöl Belediyesi zabıta ekiplerine haber verildi. Zabıta ekipleri olay yerine gelerek, at arabasını ve atı zabıta müdürlüğüne götürdü. Çalınan demir parçalarının sahibini bulabilmek için emniyet güçlerinin çalışma başlattığı öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Bursa'da demir parçası çalan hırsızlar yakayı ele verdi

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