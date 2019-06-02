taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8385
Euro
6.5422
Altın
1305.47
Borsa
90589.73
Gram Altın
245.117

Bursa'da enginar ve ceviz üretim alanları arttı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde enginar ve ceviz üretim alanları her geçen yıl artış gösteriyor.

DHA | 02.06.2019 - 13:04..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

f

Yenişehir Tarım ve Orman Müdürü Hakan Aranmaz, enginarın, 475 dönüm alan olan geçen yıl ki ekim alanlarının bu yıl 512 dekara ulaştığına dikkat çekti.

ÜRETİM YAYGINLAŞTI

Aranmaz, tüketim talebindeki artışın üretimi yaygınlaştırdığını kaydetti. Yenişehirli çiftçilerin, dağlık arazilerde son yıllara kadar arpa ve buğday yetiştirdikleri tarlalarına artık ceviz fidanları diktiklerini anlatan Aranmaz, "2017'de 8 bin 129 dekar olan ceviz yetiştirilen alan toplamı, 2018'de 9 bin 986 dekara, bu yıl ise 10 bin 526 dekara ulaştı." dedi.

DÖNÜM BAŞINA TEŞVİK

Son yıllarda tatlı sanayindeki üretim artışı ve toplumda ceviz tüketimi bilincinin oluştuğunu ifade eden Aranmaz, "Bunun yanında sertifikalı ceviz fidanı diken çiftçiye 2006 yılından itibaren dönüm başına teşvik verilmeye başlandı. Ayrıca, müdürlüğümüz tarafından köylerde çiftçilere ceviz yetiştiriciliğine yönelmeleri konusunda kurslar veriliyor." diye konuştu.

PAZARDA 4 LİRA

Yenişehir'de sezonun ilk enginarları çiftçinin toptan satışında 2,5 lira, pazarda ise 4 liraya satılıyor. Geçen yıl toplanan cevizler ise pazarda kilosu 40 TL'ye kadar alıcı buluyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İBB Başkanlığı için 3 firmanın son anketleri yayınlandı

İBB Başkanlığı için 3 firmanın son anketleri yayınlandı

608
El Salvador'un başına Osmanlı torunu Başkan

El Salvador'un başına Osmanlı torunu Başkan

56
Andy Ruiz, Joshua'yı nakavt etti

Andy Ruiz, Joshua'yı nakavt etti

73
Iğdır'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

Iğdır'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

95
İstanbul için yağış uyarısı

İstanbul için yağış uyarısı

16
TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

66
Bakan Varank'ın sahur davetinde Binali Yıldırım sürprizi

Bakan Varank'ın sahur davetinde Binali Yıldırım sürprizi

96
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir