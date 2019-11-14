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Bursa'da eşini boğarak öldüren sanığa müebbet verildi

Osmangazi'de, Ahmet Keskin ile eşi Emine Keskin arasında tartışma çıktı. Tartışmada Ahmet Keskin, eşini boğarak öldürdü. Sanığın duruşması bugün görüldü.

İHA | 14.11.2019 - 11:35..
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2017 Mayıs ayında Dereçavuş Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Keskin ile eşi Emine Keskin arasındaki kavga, ölümle sonuçlandı.

OTOMOBİLDE KAVGA ETTİLER

Fabrika işçisi Ahmet Keskin, eşini de alarak otomobille gezmeye çıktı. Otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga eden ikili arasındaki tartışma, kavgaya döndü.

'ALDATTIN' DEDİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Bu sırada Ahmet Keskin, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini elleriyle boğarak, öldürdü.

Bursa'da eşini boğarak öldüren sanığa müebbet verildi

EŞİNİ ÖLDÜRMEK VE TACİZDEN DAVA AÇILDI

Olay sonrası gözaltına alınan Ahmet Keskin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Keskin hakkında Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ’kasten eşini öldürmek’ suçundan ve çocuklarını taciz ettiği iddiasıyla dava açıldı.

CİNSEL İSTİSMARDAN BERAAT ETTİ

Keskin, çocuklarına yönelik cinsel istismar suçundan görülen davada, ’delil yetersizliği’nden beraat etti. Sanık Ahmet Keskin’in, ’kasten eşini öldürmek’ suçundan yargılanmasına ise devam edildi.

Bursa'da eşini boğarak öldüren sanığa müebbet verildi

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

Duruşmada Keskin ile çocukları ve taraf avukatları yer aldı. Önceki duruşmadaki savunmasını tekrarlayan Keskin’in avukatı Mehmet Tüzün, sanık hakkında ’haksız tahrik’ maddesinin uygulanarak, beraat kararı verilmesini istedi. Son sözü sorulan Keskin de "Beratimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu ’iyi hal’ ve ’haksız tahrik’ indirimi uygulamayarak sanık Ahmet Keskin’e, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

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