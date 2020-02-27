Bursa'da hamile eşini döven kocaya 8 ay hapis cezası

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan Zeynep Aşkın 4 aylık hamileyken, eşi Emrah Aşkın tarafından oğlunun yanında darbedildi.

Şu an 6 aylık hamile olan Zeynep Aşkın, 2 ay önce gördüğü şiddet nedeniyle şikayetçi oldu.

8 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Bursa 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 'yaralama ve darp' suçundan görülen dava, bugün karara bağlandı. Mahkeme hakimi, sanık koca Emrah Aşkın’a 8 ay 3 gün hapis cezası verdi.

Sanık, cezayı yargıtayın onaması halinde cezaevine girecek.

"HAMİLEYKEN KARNIMA VE BELİME VURDU"

Duruşmada söz alan Zeynep Aşkın ise 5 defa darbedildiğini söyleyerek, "İlk şiddet olayının kına gecesinde yaşadım. İki ay önce de beni darp etti. Şiddete meyilli. Daha önce de benzer şekilde hakkında ceza verilmişti. Beni 4 aylık hamileyken oğlumun önünde darbetti. Hamileyken karnıma ve belime vurdu. Yaptıklarının karşılığını almasını istiyorum." dedi.





"AZ BİR CEZA ÇIKTI AMA YÜCE ADALET TECELLİ ETTİ"

Zeynep Aşkın, mahkeme kararı ile ilgili olarak da, "Az bir ceza çıktı ama yüce adalet tecelli etti." dedi.

Duruşma sonrası adliye önünde toplanan Bursa'daki bazı kadın platformları ise Zeynep Aşkın'a destek verdi.

Öte yandan çiftin boşanma davasının sürdüğü öğrenildi.