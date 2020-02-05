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Bursa'da hırsızlar drone ile yakalandı

Bursa'da sürücü kursuna girerek elektronik cihaz çalan hırsızlar, polisin drone ile yaptığı denetimde tespit edilerek gözaltına alındı.

İHA | 05.02.2020 - 05:28..
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Bursa'da sahibi olduğu sürücü kursunun soyulduğunu öğrenen Murat K. hırsızlık olayını polise bildirdi.

HIRSIZIN EŞKALİ BELİRLENDİ

Polis ekipleri sürekli drone ile gözetim altında tuttuğu ilçede, o bölgenin görüntüleri ile çevrede bulunan 60 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin eşkalini belirledi.

SAKLANDIĞI DEPODA YAKALANDI

Sistemde eşkale uygun şahısları inceleyen ekipler, şahsın daha önce de benzer suçlardan kaydı olan Hüseyin A. olduğunu tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri şahsı saklandığı depoda çaldığı malzemeler ile kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bursa'da hırsızlar drone ile yakalandı

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