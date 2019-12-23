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Bursa'da hurdalıkta çıkan yangın 2 fabrikaya sıçradı

Bursa'da hurdalıkta çıkan yangının kereste ve mermer fabrikasına sıçraması sonucunda, hurdalık ve 2 fabrika kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını yakşalık 1 saatte kontrole altına aldı.

İHA | 23.12.2019 - 07:51..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hüdavengidar Mahallesi'nde, Serhat T.'ye ait bir hurdalıkta gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN HURDALIK YANINDAKİ FABRİKALARA SIÇRADI

Bölgede şiddetli lodosun da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler hurdalığın yanında bulunan mermer fabrikası ve kereste fabrikasına sıçradı. Dumanları ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Hurda fabrikasında çıkan yangın kereste dolu depoyu kısa sürede alev topuna çevirdi.

Bursa'da hurdalıkta çıkan yangın 2 fabrikaya sıçradı

14 İTFAİYE ARACI VE 60 İTFAİYE ERİ MÜDAHELE ETTİ

Yangına 14 itfaiye aracı ve 60 itfaiye eri müdahale ederken polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken tonlarca kereste küle döndü. İtfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenini araştırırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'da hurdalıkta çıkan yangın 2 fabrikaya sıçradı

Bursa'da hurdalıkta çıkan yangın 2 fabrikaya sıçradı

Bursa'da hurdalıkta çıkan yangın 2 fabrikaya sıçradı

Bursa'da hurdalıkta çıkan yangın 2 fabrikaya sıçradı

Bursa'da hurdalıkta çıkan yangın 2 fabrikaya sıçradı

Bursa'da hurdalıkta çıkan yangın 2 fabrikaya sıçradı

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