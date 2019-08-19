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Bursa'da kopardığı incir için ağaca para astı

Ağaçtan kopardığı incir için dala iple 5 lira asan şahıs, tarla sahibini hayrete düşürdü.

İHA | 19.08.2019 - 12:42..
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Bursa’nın Göllüce Mahallesi’nde Hüsamettin Sakız’a ait tarladaki ağaçtan incir kopartan kimliği belirsiz bir kişi, dala iple 5 lira astı.

İNCİRİ KOPARINCA SAHİBİNE 5 LİRA BIRAKTI

Sabah tarlasında gittiğinde ağaçta asılı parayı görünce şaşıran Sakız, kimliğini bilmediği kişiye teşekkür etti. Hüsamettin Sakız, canı çektiği için inciri kopartıp yerine para bırakan vatandaşa, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf ile teşekkür etti. Sakız, paylaşımında, “İncir ağacında iple beş lira sallandıran güzel insana selam olsun.” dedi.

Bursa'da kopardığı incir için ağaca para astı

Bursa'da kopardığı incir için ağaca para astı

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