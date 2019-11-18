Bursa'da söndürülmeyen mangal ateşi 2 otomobili yaktı

Bursa'da Botanik Park Bahçesi'nde, söndürülmeyen mangaldan sıçradığı iddia edilen kıvılcımlar nedeniyle 2 araç yandı.

MANGAL ATEŞİ YANGINA SEBEP OLDU

Botanik Park'a pikniğe gelen aileler, mangal yapmak için yaktıkları ateşi söndürmeyince yanan ateş, park halinde bulunan araçlara sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle iki otomobil yanmaya başladı.

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülürken, 16 CDM 15 ve 16 AFV 607 plakalı iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerinin, olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Mangal ateşi, 2 otomobili yaktı