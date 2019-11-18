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Bursa'da söndürülmeyen mangal ateşi 2 otomobili yaktı

Botanik Park Bahçesi'nde, piknikte kullanılan mangal ateşinin söndürülmemesi sonucu ateş araçlara sıçradı, müdahalenin ardından ise araçların kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

DHA | 18.11.2019 - 12:02..
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Bursa'da Botanik Park Bahçesi'nde, söndürülmeyen mangaldan sıçradığı iddia edilen kıvılcımlar nedeniyle 2 araç yandı.

MANGAL ATEŞİ YANGINA SEBEP OLDU

Botanik Park'a pikniğe gelen aileler, mangal yapmak için yaktıkları ateşi söndürmeyince yanan ateş, park halinde bulunan araçlara sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle iki otomobil yanmaya başladı.

Bursa'da söndürülmeyen mangal ateşi 2 otomobili yaktı

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülürken, 16 CDM 15 ve 16 AFV 607 plakalı iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerinin, olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Mangal ateşi, 2 otomobili yaktı

Bursa'da söndürülmeyen mangal ateşi 2 otomobili yaktı

Bursa'da söndürülmeyen mangal ateşi 2 otomobili yaktı

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