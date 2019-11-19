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Bursa'da markete giren hırsız 20 bin lira çaldı

Osmangazi ilçesinde bir markete giren maskeli hırsız, kasadan para çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Hırsız için arama çalışması başlatıldı.

DHA | 19.11.2019 - 10:55..
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Bursa'da Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde bir markete giren yüzü maskeli kişi, kasada bulunan 20 bin lirayı çalarak kaçtı. Hırsızlık anı ise markette bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

KASADAN 20 BİN LİRA ÇALDI

Hırsız, markete gelip önce kasanın yerini gözleyerek marketten ayrıldı. Daha sonra marketin dışında bekleyen şüpheli, kasiyerin temizlik yapmaya başladığı sırada içeriye girerek kasaya yöneldi. Kasada bulunan 20 bin lira parayı çalan şüphelinin, hızla uzaklaşarak kayıplara karıştığı belirtildi.

Bursa'da markete giren hırsız 20 bin lira çaldı

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Durumu fark eden çalışanlar, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yüzü maskeli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa'da markete giren hırsız 20 bin lira çaldı

Bursa'da markete giren hırsız 20 bin lira çaldı

Bursa'da markete giren hırsız 20 bin lira çaldı

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