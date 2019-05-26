Bursa'da motosiklet kamyona çarptı: 2 yaralı

Bursa- İzmir karayolu Karacabey bağlantı yolunda meydana gelen kazada, Bursa yönüne giden Kubilay K. (29) yönetimindeki motosiklet, aynı yöne giden Dursun D. (44) yönetimindeki 19 NE 959 plakalı kamyona arkadan çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada, Kubilay K. ile arkasında oturan arkadaşı Melih A. (24) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı gençler, ambulansla ilk müdahalelerinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMLARI CİDDİ

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.















