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Bursa'da öğrencilerin kavgasına veli dahil oldu

Kızlarını döven kız öğrencileri kovalayıp darbetmek isteyen veli, güvenlik kameralarına yakalandı.

İHA | 09.12.2019 - 16:52..
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Bursa'nın İznik ilçesinde bir ilkokulda okuyan P. B. (13) ile başka bir ilkokulda okuyan A.B. (13), E.A. (13) ve S.M. (13) bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı.

P.B., durumu babası E.B.'ye anlattı.

ÖĞRENCİLERDEN BİRİNİ KOVALAMAYA BAŞLADI

Sinirlerine hakim olamayan öğrenci velisi, üç kız öğrencinin peşine düştü. Veli E.B., kız öğrencilerden birini yakalayarak, Çini Çarşısı'nda kovalamaya başladı. Araya esnafın girmesiyle kurtulan kız öğrenci, yere düştü. Bu sırada öğrenciyi sinirli velinin elinden kurtarmaya çalışan Sema S. de arbedenin arasında kaldı.

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POLİS GELDİ, İFADESİ ALINDI

Esnaf, öğrenciyi kafeteryaya sokarak korurken, sinirli veli yine durmadı ve esnafın elinden kurtulup kafeteryadaki kıza doğru koştu. Yeniden engellenen veli, olay yerine çağrılan polis tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Bursa'da öğrencilerin kavgasına veli dahil oldu

"KIZLARIMI DÖVDÜLER, SİZ NE YAPARDINIZ?"

Kızlarının üç kız öğrenci tarafından darbedildiğini iddia eden E.B., "Ben kızları darbedilen babayım. 3-4 kız birlik olup, biri 9, diğeri 7 yaşındaki kızlarımı darbediyorlar. Ufak kızım yerde ve telefonunu kırıyorlar. Çocuğum, 'kurtar baba' diye arıyor. Siz ne yaparsınız? Olayın aslını öğrenmek için okul müdürüne gittim, yoktu. İki kızı gördüm, niye vurduklarını sormak için yanlarına gidince kaçtılar. Ben de peşlerinden koştum." diye kendini savundu.

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