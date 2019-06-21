Bursa'da otobüs önce çarptı, sonra kaçtı

Özel otomobilin sürücüsü Soner Büyükaltıner, yolcu indirmek için lüks aracını yol kenarına çekip dörtlüleri yaktı. Bu esnada, araca yanından geçen özel halk otobüsü çarptı.

KOŞARAK DURDURMAYA ÇALIŞTI

Çarpma sonucu 3 bin liralık dikiz aynası kırılan Büyükaltıner, otobüs şoförünün arkasından koşarak durdurmaya çalıştı. Otobüs şoförü, az ileriye park edip geleceğini belirterek olay yerinden kaçtı.

"MAĞDURUM"

Soner Büyükaltıner, ''Yol kenarına aracımı park ettim, dörtlülerimi yaktım. Arkadaşımı indirecektim. Sonra yanımdan özel halk otobüsü geldi. Dikiz aynasını kırdı. Arkasından bağırarak durdurmaya çalıştım. Az ileride durdu. Sonra yanıma geldi. 'Aracı müsait bir yere çek de tutanak tutalım' dedim. Fakat durmayıp kaçtı. Sonra servisi aradım, servis geldi. Aracımda 3-4 bin liralık maddi hasar var. Lastiğim de patladı. Şoförler Odası’na ulaştım, durumu bildirdim. Mağdurum.” dedi.