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Bursa'da pazarcılar birbirine girdi

İki pazarcı grubu arasında çıkan ve yakınlarının da karıştığı kavgada, 3 kişi yaralanırken, 6 kişi gözaltına alındı.

DHA | 01.05.2019 - 02:30..
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Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesinde bulunan pazar alanında, iki pazarcı grubu arasında kasa yeri konusunda kavga çıktı. Kavgaya tarafların yakınları da katılınca ortalık savaş alanına döndü.

Bursa'da pazarcılar birbirine girdi

40 KİŞİ BİRBİRİNE GİRDİ

Yaklaşık 40 kişi, birbirlerine sopalarla saldırırken A.C., S.C. ve B.K. yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi güçlükle tarafları ayırdı. Aldıkları sopa darbeleri ile yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Bursa'da pazarcılar birbirine girdi

YARALILARIN DURUMU İYİ

Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kavgaya karıştığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 6 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bursa'da pazarcılar birbirine girdi

Bursa'da pazarcılar birbirine girdi

Bursa'da pazarcılar birbirine girdi

Bursa'da pazarcılar birbirine girdi

Bursa'da pazarcılar birbirine girdi

Bursa'da pazarcılar birbirine girdi

Bursa'da pazarcılar birbirine girdi

Bursa'da pazarcılar birbirine girdi

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