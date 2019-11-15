Bursa'da pet şişe ile kilitleri açan hırsız yakalandı

Bursa'da 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan, kilitli kapıları pet şişe ile açarak hırsızlık yaptığı için "pet şişe Refiye" lakabıyla aranan Refiye A. yakalanıp tutuklandı.

KİLİTLİ KAPILARI PET ŞİŞE YARDIMIYLA AÇIYOR

İznik ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kilitli kapıları, pet şişe yardımıyla açarak evlere girdiği için 'pet şişe Refiye' olarak anılan Refiye A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Refiye A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.