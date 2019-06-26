Bursa'da tefecilik yapan avukata ev hapsi

Ocak ayında polis, Bursa Barosu'na kayıtlı avukat Hakan Kaygısız'ın, yanında çalışanlarla birlikte tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği iddiaları üzerine harekete geçti.

Ekipler, avukatın bürosunun da aralarında bulunduğu 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

1,5 MİLYONLUK HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMİŞLER

Savcı gözetiminde ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; Hakan Kaygısız'ın avukatlık bürosu da dahil olmak üzere 2 operasyonel balistik yelek, 2 av tüfeği, 2'si ruhsatsız 5 tabanca, 960 tabanca mermisi ele geçirildi. Şüphelilerin 'tefecilik, ateşli silahla yaralama, zorla senet imzalatma, yağma, şantaj, suç üstlenme' gibi suçlara karıştığı ileri sürüldü. Aralarında avukat Kaygısız'ın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, şikayetçilerden toplam 1,5 milyonluk haksız kazanç elde ettiği iddia edildi.

AVUKATA EV HAPSİ VERİLDİ

Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, sanıklar hakkında 'dolandırıcılık, yağma, ateşli yaralama, tefecilik' suçundan dava açıldı. Yargılama sırasında sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Yaklaşık 6 saat süren mahkeme sonunda tutuklu sanıklardan avukat Hakan Kaygısız'a ev hapsi verilirken, ağabeyi İbrahim Kaygısız ile İbrahim Kıvanç adli kontrol şartı ile tahliye edildi. Mahkeme heyeti, Volkan Görçekli ile Hünkar Yıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.





