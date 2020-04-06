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Bursa'da, 80 yaşındaki Nazmiye Nine koronayı yendi

Boğaz ağrısı ve öksürük şikayetiyle hastaneye giden ve korona testi pozitif çıkan Nazmiye Gergin, tedavisinin 7’nci gününde iyileşerek taburcu edildi.

DHA |
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Bursa'da, 80 yaşındaki Nazmiye Nine koronayı yendi

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Nazmiye Gergin, koronavirüse yakalanarak hastanede tedaviye alındı.

Tedavisi uygulanan ve karantina altında tutulan Gergin’in son yapılan koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı.

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLMADIĞI İÇİN HASTALIĞI ATLATTI

Bunun üzerine Gergin, tedavisinin 7’nci gününde taburcu edildi. Nazmiye Gergin'in ilerlemiş yaşına rağmen koronavirüs hastalığını yenmesinde, kronik bir rahatsızlığının bulunmamasının etkili olduğu öğrenildi.

Bursa'da, 80 yaşındaki Nazmiye Nine koronayı yendi

'KENDİ YETİŞTİRDİĞİMİ YEDİM'

Sağlık çalışanları tarafından İznik Devlet Hastanesi'nden alkışlarla uğurlanan Nazmiye Gergin, hasta nakil aracı ile evine getirildi.

Gergin, "Hayatım boyunca bakkaldan, çeşitli dükkanlardan alışveriş yapmadım. Köyümde her şeyi kendim yetiştirdim, doğal beslendim. İznik Devlet Hastanesi’ndeki tüm doktor ve hemşirelere teşekkür ederim. Bu hastalıktan hiç korkmayın, doktorlar çok güzel bakıyor” ifadelerini kullandı.

80 yaşındaki Nazmiye nine, koronavirüsü yendi VİDEO

Bursa'da, 80 yaşındaki Nazmiye Nine koronayı yendi

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