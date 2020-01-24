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Bursa'da yaşlı kadının evinden 13 ton çöp çıktı

Yıldırım ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı kadının evinden yaklaşık 13 ton çöp çıkarıldı.

AA | 24.01.2020 - 17:14..
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Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi sakinleri, 70 yaşındaki H.K.'ya ait evden çevreye kötü kokular yayıldığı gerekçesiyle belediyeye şikayette bulundu.

EVDEN 13 TON ÇÖP ÇIKTI

Eve gelen belediye ekipleri, tavana kadar çöp yığınlarıyla dolu olan evde temizlik çalışması yaptı.

Temizlik işçilerinin evde adeta adım atmakta zorlandıkları ve kokudan etkilenmemek için zaman zaman dışarı çıkmak zorunda kaldıkları belirtildi.

Gün boyu süren temizlik çalışması kapsamında evden 13 ton çöp çıkarıldığı ifade edildi.

Bursa'da yaşlı kadının evinden 13 ton çöp çıktı

Bursa'da yaşlı kadının evinden 13 ton çöp çıktı

Bursa'da yaşlı kadının evinden 13 ton çöp çıktı

Bursa'da yaşlı kadının evinden 13 ton çöp çıktı

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