Bursa'da yaşlı kadının evinden 13 ton çöp çıktı

Trafikte hamile kadın ve eşine saldırıya 2 bin lira ceza

1 Mustafa Cengiz: Arda Turan gündemimizde yok Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ı transfer etmeyeceklerini açıkladı.

2 Kilis 300 çeşit yemek ile gastronomi turizmine göz kırptı Kilis ili, zengin mutfağını devreye sokarak, gastronomi turizmini ile dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Bu amaç doğrultusunda kette bir tanıtım etkinliği düzenlendi.

3 CHP'den İsrail ve Mısır'la anlaşalım çağrısı CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, Libya ile yapılan anlaşmanın aynısının İsrail ve Mısır'la da yapılmasını istedi.

4 Toyota, uçan taksilere 394 milyon dolar yatırım yaptı Toyota, uçan taksileri yapan bir şirkete 394 milyon dolarlık yatırım yaparak, bu teknolojiye ne kadar ilgi duyduğunu gösterdi.

5 Yahudi yerleşimciler Kudüs’te bir camiyi ateşe verdi Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan bir camiyi ateşe verdi, duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

6 'Robin Hood', İzmit’te bakkalda veresiye defterini kapattı Bir bakkala borcu olan tüm vatandaşların borcunu ödeyen hayırsever, mahallelinin 7 bin liralık borcunu ödedikten sonra, defteri alarak kayıplara karıştı.