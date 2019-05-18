taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Bursa’da zihinsel engelli genç kız 6 gündür bulunamadı

Karacabey ilçesinde yaşayan zihinsel engeli bulunan 16 yaşındaki Zerda Çalışkan’dan, 6 gündür haber alınamıyor.

İHA | 18.05.2019 - 15:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa Karacabey Hamidiye Mahallesi 12 Sokak’ta oturan Semra ve Erkan Çalışkan çiftinin 16 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli olan kızları Zerda Çalışkan, 6 gündür kayıp.

Acılı anne ve baba, şu ana kadar hiçbir ize ulaşamadıkları kızlarının bir an önce bulunmasını isterken, “Görenler ya da duyanlar insanlık namına bizlere haber versin.” dedi.

"KIZIM KAÇIRILMIŞ OLABİLİR"

Son olarak geçtiğimiz hafta sonu Sığırönü’nde görülen Zerda Çalışkan’ın kaçırılmış olabileceğini söyleyen anne Semra Çalışkan, "Kızım yüzde 50 zihinsel engelli olmasına rağmen daha önce hiç kaybolmamıştı. Kendisinden 6 gündür haber alamıyoruz. Allah korusun başına bir şey gelmesinden endişe diyoruz. Kızım kaçırılmış da olabilir. Polise de haber verdik. Canım kızım Zerda’yı gören veya nerede olduğunu bilenler insanlık namına 155 Polis İmdat hattına ya da 0 536 051 62 36 numaralı telefona haber versin.” şeklinde konuştu.

Bursa’da zihinsel engelli genç kız 6 gündür bulunamadı

1 HAFTADIR KAYIP

Kimseyle bir husumetlerinin olmadığını belirten baba Erkan Çalışkan ise "Geçen haftadan bu yana tedirginlik içindeyiz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İlgili ve yetkili her birime haber verdik. Bir an önce kızımın bulunmasını istiyorum.” dedi.

Bursa’da zihinsel engelli genç kız 6 gündür bulunamadı

Bursa’da zihinsel engelli genç kız 6 gündür bulunamadı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Veresiye defterini satın alarak borcu olanları sevindirdi

Veresiye defterini satın alarak borcu olanları sevindirdi

415
Canan Kaftancıoğlu, Murat Boz'un bağış yaptığını doğruladı

Canan Kaftancıoğlu, Murat Boz'un bağış yaptığını doğruladı

543
Haliç Üniversitesi'nin eski çalışanları kampüsü bastı

Haliç Üniversitesi'nin eski çalışanları kampüsü bastı

82
Avusturya’da aşırı sağcı liderin kamera kaydı skandalı

Avusturya’da aşırı sağcı liderin kamera kaydı skandalı

81
Liselerde ders sayısı düşürülüyor

Liselerde ders sayısı düşürülüyor

147
DHMİ hava ulaşımındaki aksamayla ilgili açıklama yaptı

DHMİ hava ulaşımındaki aksamayla ilgili açıklama yaptı

162
Yeni dönemde lisede seçilecek dersler

Yeni dönemde lisede seçilecek dersler

107
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir