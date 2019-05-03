Büyük Çamlıca Camii resmi açılış töreni

Büyük Çamlıca Camii resmi açılışı bugün gerçekleşti. Projenin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nerede bir kubbe, bir minare varsa nerede ezanlarımız gökyüzüne karışıyorsa hiç şüphesiz orası bir Müslüman yurdudur. Bir mümine yakışan tavır da camilere bakınca hata görmek, kusur aramak değil, ona sahip çıkmaktır. Allah'a hamdolsun milletimizin Büyük Çamlıca Camii'ne sahip çıktığını, İstanbullu kardeşlerimizin camiyi cemaatsiz bırakmadığını görüyoruz."

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