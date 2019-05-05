Büyük Çamlıca Camii'nde ilk teravih

Büyük Çamlıca Camii’ne ziyaretçi akını sürüyor. Açılışı Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilen camide ilk teravih heyecanı yaşanıyor.

İLK TERAVİH

Ramazan-ı Şerif arifesinde on binlerce vatandaş, ibadetlerini yerine getirmek için pazar günü de yeni açılan Büyük Çamlıca Camii’ne geldi. İlk teravih için Türkiye'nin bir çok yerinden gelen vatandalkar, camiye akın etti. Namaz öncesinde caminin eşsiz manzarasını seyredenler, hatıra fotoğrafı çekti.

BÜYÜLEYİCİ İSTANBUL MANZARASI

Açıldığı günden bugüne her geçen gün vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Büyük Çamlıca Camii’nde panoramik İstanbul manzarası görenleri büyülüyor.

Caminin avlusundaki panoramik İstanbul manzarasında hem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü bir anda kaydeden vatandaşlar İstanbul Boğazı’nın en güzel seyredildiği yerin Büyük Çamlıca Camii olduğunu söyledi. İbadetlerini yerine getiren vatandaşlar cami avlusuna çıkarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

CAMİ BEŞ VAKİT DOLU

Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Büyük Çamlıca Camisinde haftasonu vatandaşlar en uğrak noktası haline geldi. İbadetini yapmak için İstanbullu vatandaşlar Büyük Çamlıca Camii’ne geldiği görüldü.

Vakit namazlarında Büyük Çamlıca Camii’nde yaklaşık 30 safta yaklaşık 20 bin kişinin saf tuttuğu gözlendi. Abdesthaneler ve şadırvanlarda hiçbir sıkıntı yaşanmazken, dış avluya bakan minarelerin altındaki asansörlerin çalıştırılmaması dikkat çekti. Camiyi çok beğendiklerini belirten ziyaretçiler, Ramazan öncesinde muhteşem bir duygu yaşadıklarını ifade etti.

BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ'NİN MİMARİSİ

İbadete açılan Büyük Çamlıca Camisinin doğu tarafındaki yeşil mesire alanının düzenleme çalışmaları devam ederken, caminin muhteşem hatları mükemmel mermer işçilikleri, kusursuz ahşap kapı ve pencereleriyle vatandaşlardan tam not aldı.

Zeminde yün halının olması sağlık açısından olumlu karşılanırken, caminin içindeki İznik tarzı Osmanlı motif çini süslemelerine büyük beğeni topladı. Yakın zamanda açılacak solanlardaki sergilerle cami tam bir ibadet ve kültür merkezine dönüşecek. Açılışı yapılan camide halen çevre düzenlemesinin devam etiği gözlendi.