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Büyükada'da büyük dalgalar paniğe neden oldu

Yakından geçen feribotların meydana getirdiği büyük dalgalar, vatandaşları zor durumda bıraktı.

İHA | 11.11.2019 - 11:23..
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Büyükada'da yakın mesafeden geçen feribotlar yüzünden felaketin eşiğinden dönüldü.

BALIK TUTAN VATANDAŞLAR DENİZE DOĞRU DÜŞTÜ

Dalgalar kıyıya vurarak o sırada bankta ve kayalıklarda oturan vatandaşlar ile kıyıda seyyar satıcılık yapan bir kişinin üzerine geldi.

Kayalıklarda balık tutan vatandaş suların kendisini çekmesiyle denize doğru düştü. Boğulmaktan son anda kurtulan vatandaş düştüğü yerden zorlukla çıkabildi.

Büyükada’da kıyıya vuran dalgalar paniğe neden oldu VİDEO

KALDIRIMLAR SU ALTINDA KALDI

Kıyıya vuran dalga nedeniyle kıyıdaki kaldırımlar da su altında kaldı. O bölgede seyyar satıcılık yapan bir vatandaşın da tezgahının zarar gördüğü öğrenildi.

Büyükada'da büyük dalgalar paniğe neden oldu

"TSUNAMİ ZANNETTİM"

Dalgaya maruz kalıp yaralanan vatandaş, “Balık tutarken dalga beni kayalara attı. Çıkmak istedim dalga beni yine attı. Bacaklarım yaralandı. Çantam, telefonum suda kayboldu. Hastanelik oldum.” dedi.

Dalgalar nedeniyle tezgahı dağılan bir seyyar satıcının ise, “Ben tsunami zannettim.” demesi, tehlikenin boyutunu gözleri önüne serdi. Dev dalgaların kıyıya vurmasıyla vatandaşların kayalıklara düştüğü ve büyük tehlike atlattığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Büyükada'da büyük dalgalar paniğe neden oldu

Büyükada'da büyük dalgalar paniğe neden oldu

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