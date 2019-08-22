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Büyükada'da faytoncu ata eziyet etti

Fayton sürerken bitkin düşüp bayılan at, faytoncu tarafından zorla kaldırılmaya çalışıldı.

İHA | 22.08.2019 - 09:49..
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Büyükada’da faytona sürülen bir at, yoğun tempoya dayanamayarak bitkin düşüp yere yığıldı.

VATANDAŞ FAYTONCUYA TEPKİ GÖSTERDİ

Faytoncu ise işine devam edebilmek için atı çekerek yığıldığı yerden kaldırmaya çalıştı. Faytoncunun zorla kaldırmaya çalıştığı atın durumununu gören bir vatandaş da faytoncu şahsa tepki gösterdi.

Büyükada'da faytoncu ata eziyet etti

YIĞILAN ATI ZORLA KALDIRMAYA ÇALIŞTIĞI ANLAR

Faytoncunun bitkin düşüp yere yığılan atı zorla kaldırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde faytoncu, yere yığılan atı zorla kaldırmaya çalışıyor. Bir vatandaş da atın durumuna kayıtsız kalamayarak faytoncuya tepki gösteriyor.

Büyükada'da faytoncu ata eziyet etti VİDEO

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