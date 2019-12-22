Doğu Anadolu Bölgesi’nin ikinci büyük gölü olan Ardahan ve Kars sınırları içindeki Çıldır Gölü’nün buz tutması, renkli görüntüler ortaya çıkardı.

ZİYARETÇİLER KEYİF DOLU ANLAR YAŞADI

Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü Çıldır Gölü’ne gelen çok sayıda ziyaretçi, buz üstünde yürüyüş yaptı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Üzeri cam gibi olan gölün kaygan zemini ziyaretçilerine hem zorlu hem de keyifli anlar yaşattı.

Buz tutan Çıldır Gölü ziyaretçilerine keyif yaşattı ViDEO

GÖL ÜZERİNDE ÇAY KEYFİ

Masmavi gökyüzü, karlı dağlar ve gökyüzünün mavimsi rengini yansıtan buzlu göl tadına doyulmayan manzaralar oluştururken, gölün donmasına sevinen balıkçılar ise göl üzerinde çay keyfi yaparak o anın tadını çıkarttı.

''YERLİ TURİSTLER GÖL ÜZERİNDE ÇAY KEYFİNİ TATTILAR''

Akçakale adasında balıkçılık yapan restoran sahibi Turan Kılıç, ''Bugün itibarıyla gölümüz dondu. Donan göl üzerinde çay keyfi yapmak çok güzel. Yerli turistler göl üzerinde çay keyfini tattılar. Yüzeyi cam gibi olan gölün üzerine çıkıp gezmek turistleri hem korkuttu hem de adrenalin dolu anlar yaşamaları onları çok mutlu etti’’ dedi.

''ADRENALİN DORUKTA''

Doğu Anadolu'nun bakir doğasını ve tarihi yerlerini görmek için İzmir’den bölgeye gelen Zeynep Dereci, cam gibi bir buz tabakasıyla kaplanan göl üzerinde dolaşmanın gerçekten muhteşem olduğunu söyledi. Dereci, "Çok heyecanlı, biraz korkuyorum ama yine de çok güzel, adrenalin dorukta. Burası çok güzel ve özel bir bölge, görmek lazım." şeklinde konuştu.