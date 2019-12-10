Buz tutan Çıldır Gölü'ne turistler akın etti

Çıldır Gölü’nün başlangıç noktası olan ve Taşbaşı Köyü mevkisinde köylüler önce atlarını buz üzerine çıkardı, ardından kızaklarla buzu test etti.

Yaklaşık 25 santim donan gölde daha sonra yerli turistleri atlı kızaklarla gezdirildi. Buzdan gelen ‘çıtırtı’ sesi ise misafirleri heyecanlandırdı.

"UÇAĞA BİNMİŞ GİBİ HEYECANLANDIM"

İstanbul’dan Kars’a gezmek için gelen Serpil Gökyıldırım, “Çok güzel bir duygu, zaten buraya Çıldır Gölü’nde kızakla kaymak için gelmiştim. Harika bir duygu, donduğu için de çok sevindim. Uçağa binmiş gibi bir heyecan yaşadım.” dedi.

"GELDİĞİMİZE DEĞDİ"

Tur operatörüyle ilk kez Kars’a geldiğini ifade eden Filiz Şenli, “Çok keyifli, ben zaten normalde kayak yapıyorum. Aynı onun verdiği huzur gibi inanılmaz gölün üzerinde böyle bir zevk muhteşem. Geldiğimize değdi. İlk andan itibaren anladık. Çok keyif aldık. Ortam çok güzel.” diye konuştu.

"HEYECAN VERİCİ"

Kars’ı görmek istediğine belirten Saniye Okay, “Çok güzel, zaten buraları görmek istemiştim. Gördüğüm için çok mutluyum. Atlı kızakla kaymak çok güzeldi. Gerçekten heyecan vericiydi. Çok mutlu oldum. Gelsinler buraları görsünler. Zaten Türkiye’nin her tarafı cennet, Kars da ayrı bir güzel.” şeklinde konuştu.

"MİLLET GELMEK İÇİN SIRA BEKLİYOR"

Kars’a ikinci kez geldiğine dikkat çeken Arzuhan Çarıkçı, şunları söyledi:

“Çok güzeldi. Ben zaten ikinci gelişim Kars’a ama Çıldır Gölü’ne gelmemiştim. Tekrar çok hayran kaldığım için geldim. Bir de buz tutması benim için bir şans oldu. Bu dönemde buz tutmuyor dediler. Ama bence çok heyecanlı, güzeldi, çok memnun kaldım. Kars İstanbul’da çok popüler, millet sıra bekliyor gelmek için bildiğim kadarıyla, bende kendimi şanslı sayıyorum.”