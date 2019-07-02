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Cadde ortasında alev alan otomobili vatandaşlar söndürdü

Gaziantep’in Nizip ilçesinde seyir halindeyken cadde ortasında alev alan otomobil, çevredeki bir vatandaş tarafından söndürüldü.

İHA | 02.07.2019 - 16:40..
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir otomobil, hareket halindeyken bir anda alev alarak yanmaya başladı. Bir anda üzerinden dumanlar yükselen araç kısa süre içerisinde alevlere teslim oldu.

SÜRÜCÜ CANINI ZOR KURTARDI

Bunun üzerine otomobilini sağa çekip aracından inen sürücü, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada otomobilden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki bir vatandaş, iş yerindeki yangın söndürücü tüpü alarak otomobile püskürttü.

Cadde ortasında alev alan otomobili vatandaşlar söndürdü

ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Vatandaşın müdahalesiyle söndürülen otomobilde, maddi hasar oluştu. Motor kısmında hasar oluşan otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden çekildi.

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