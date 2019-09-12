Çağla Şıkel'in vergi kaçırma davası sonuçlandı

1 Neden hep açım: Sürekli aç hissetmenin 6 nedeni Hiç doymayacakmış gibi hissettiğiniz günler oldu mu? Geçmeyen açlık hissini ve açlık krizlerinin nedenlerini Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin sıraladı.

2 Beşiktaş yönetimi oyunculardan indirim talep etti Yüksek maaş alan futbolculardan indirim talep eden yönetime Burak Yılmaz'dan olumlu yanıt geldi. Kadroda düşünülmeyen Lens ise FEDA teklifini redetti.

3 Mehmet Ekici: Kimse bana istenmediğimi söylemedi Fenerbahçe tarafından kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici yaptığı açıklamada, "Ben bunları hak edecek ne yaptım, çok büyük üzüntü yaşıyorum" dedi.

4 HDP binası önünde oturma eylemleri sürüyor Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan acılı anne Nihan Çiçek, oturma eylemine katıldı.

5 Çin'in üç farklı gözlem uydusu uzaya fırlatıldı Çin, Long March-4B roketiyle toplamda 3 adet gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

6 Uyuşturucu bağımlısı kişi ablasını öldürdü Adana'da ablasını 20 yerinden bıçaklayarak öldürüp kaçan zanlı, cinayet dedektifleri tarafından 2 dakikada yakalandı.