taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7516
Euro
6.3497
Altın
1504.28
Borsa
101830.76
Gram Altın
278.279
Bitcoin
58315.7

Çağla Şıkel'in vergi kaçırma davası sonuçlandı

Manken Çağla Şıkel, hakkında açılan vergi kaçırma davasından beraat etti.

İHA | 12.09.2019 - 11:12..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

2013 yılından beri hakkında açılan davanın sonuçlanmasını bekleyen Çağla Şıkel, istediği haberi bugün aldı.

8 YIL 9 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

2013 yılına ait vergilerinde sahte fatura kullandığı gerekçesiyle dava açılmıştı. ‘Vergi usul kanununa muhalefet’ suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Çağla Şıkel’in, yargılanmasına devam edildi.

ŞIKEL'İ AVUKATLARI TEMSİL ETTİ

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Çağla Şıkel’i, avukatları temsil etti.

BİLİRKİŞİ RAPORU AÇIKLANDI

Önceki celse istenen bilirkişi raporu, duruşmada açıklandı.

Raporda, “2013 yılında kullanılan ve sahte olduğu iddia edilen belgelerin sanık tarafından sahte olduğu bilinerek kullanıldığı yönünde somut bir tespitin yapılamadığı, kast unsurunun değerlendirilmesi ve sanığın savunmalarına ilişkin takdir yetkisinin sayın mahkemeye ait olduğu” ifadeleri yer aldı.

Çağla Şıkel'in vergi kaçırma davası sonuçlandı

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Bilirkişi raporuna ilişkin konuşan sanık avukatı, “Bilirkişi raporu savunmamız doğrultusundadır. Bilirkişi raporuna bir diyeceğimiz yoktur. Sanık adına beraat kararı verilmesini talep ediyoruz.” dedi.

Mahkeme, Çağla Şıkel’in ‘Vergi usul kanununa muhalefet’ suçunu işlediğine ilişkin kesin, inandırıcı delil elde edilemediği ve suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehit ailelerine hakaret eden zanlı yakalandı

Şehit ailelerine hakaret eden zanlı yakalandı

308
Seks yaparkan ölen çalışanın ailesine iş kazası tazminatı

Seks yaparkan ölen çalışanın ailesine iş kazası tazminatı

53
Bolton'ın istifası için Trump'ın bahanesi

Bolton'ın istifası için Trump'ın bahanesi

51
Almanya'dan Türkiye'ye göçmen sitemi

Almanya'dan Türkiye'ye göçmen sitemi

115
Şenol Güneş özel aracı reddetti

Şenol Güneş özel aracı reddetti

216
Muharrem İnce, Ali Babacan sorusuna tepki gösterdi

Muharrem İnce, Ali Babacan sorusuna tepki gösterdi

66
Beylikdüzü'nde okul servisi takla attı

Beylikdüzü'nde okul servisi takla attı

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir