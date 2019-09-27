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Çakar sahipleri lambalarını söktürüyor

Kamu ve özel araç sürücüleri, araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı sistemlerini söktürmeye başladı.

AA | 27.09.2019 - 15:52..
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Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının, araçlarında çakar lamba kullanması yasaklandı.

Boyama şekilleri veya ayrım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesi kapsamında yayımlanan usul ve esasların ekindeki devletin en üst protokolünde bulunan makamların emirlerine ve zatlarına verilen araçlarda çakar lamba sistemleri kullanılabilecek.

Bu araçlar dışında hiçbir araçta çakar kullanılmayacak.

MAKAM SAHİBİ ARAÇTAYSA KULLANABİLECEK

Makamların korumasında kullanılan araçlarda sadece makam sahibi araçta olduğu sürece bu uyarı sistemi aktif kullanılacak. Makam sahibi, araç içinde ya da makam aracı konvoyda bulunmadığı zaman bu uyarı sistemi kesinlikle kullanılmayacak.

Çakar sahipleri lambalarını söktürüyor ViDEO

Çakar sahipleri lambalarını söktürüyor

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ TEPE LAMBASIYLA SAĞLANACAK

Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci maddesinde yer alan, hakkında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ile kolluk birimlerine ait sivil araçlarda sadece aracın tepe bölgesinde sabit ve/veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi bulunabilecek. Bu araçlarda tepe lambası bulunması, sürekli geçiş üstünlüğü sağlamayacak.

SÖKTÜRMEYE BAŞLADILAR

Kamu, mahalli idareler ve üniversitelerde üst düzey yöneticiler, genel müdür ve daire başkanları, araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı sistemlerini söktürmeye başladı.

Çakar sahipleri lambalarını söktürüyor

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