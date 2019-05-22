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Çalıştığı fabrikayı soyan zanlı yakalandı

Bir demir çelik fabrikasından 4,5 ton dökme demir çalan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA | 22.05.2019 - 21:40..
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Bartın’da İnkumu yolu güzergahında devriye görevi yapan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri kamyoneti durdurmak istedi.

Uyarılara uymayıp kaçan araç takip sonucunda Topluca köyünde park edilmiş halde bulundu. Aracın kasasında 4,5 ton dökme demir bulunduğunu belirleyen jandarma ekipleri, demirlerin bölgede üretim yapan bir demir çelik fabrikasına ait ve çalıntı olduğunu tespit etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Daha sonra gözaltına alınan araç sürücüsü T.D.’nin aynı firmada çalıştığı ve demirleri çaldığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çalıştığı fabrikayı soyan zanlı yakalandı

Çalıştığı fabrikayı soyan zanlı yakalandı

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