Çalıştığı fabrikayı soyan zanlı yakalandı

1 Teröristler birer birer teslim oluyor Geçtiğimiz günlerde, teslim olan Doğu Karadeniz’deki 2 teröristten sonra bir terörist daha teslim oldu.

2 CHP'den gerekçeli karara ilk tepki YSK'nın açıkladığı gerekçeli karar sonrası CHP Sözcüsü Faik Öztrak, verilen kararlarda milletin yok sayılıp, siyasi partilerin istediği olduğunu söyledi.

3 Kendisine küfür eden arkadaşına kurşun yağdırdı Bir kişi, kendisine küfür ettiği iddiasıyla yolunu kestiği şahsı 8 kurşunla ağır yaraladı.

4 Beşiktaş Aziz Behich'le anlaştı Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sol bekte görev yapan Aziz Behich için Hollanda takımı PSV Eindhoven'la her konuda anlaşmaya vardı.

5 YSK gerekçeli kararı açıkladı 17 günün sonunda YSK, İstanbul seçimlerinin neden iptal edildiğine dair gerekçeli kararı kamuoyuna duyurdu.

6 YSK kesin sonuçları açıkladı YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçları ilan etti