Cam silen 11 yaşındaki Sadık'a sürpriz doğum günü

Sosyal medyada dezavantajlı çocuklar için etkinlikler düzenleyen 'Çocuklar Üşümesin' grubu üyeleri, Diyarbakır'da trafik ışıklarında araç camlarını silen 11 yaşındaki Sadık'ın doğum günü kutlama hayalini gerçekleştirdi.

TRAFİK IŞIKLARINDA BİR ANDA SÜRPRİZ GELDİ

Sadık'ın geçen hafta doğum günü olduğunu öğrenen grup üyeleri, palyaço kıyafeti giyerek, bindikleri araçla trafik ışıklarına geldi. Sadık, grup üyelerinin bulunduğu aracın camını sildiği sırada doğum günü sürpriziyle karşılaştı.

Diyarbakır'da cam silen çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması İZLE

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Araçtan inen grup üyeleri, getirdikleri pastayla Sadık'ın doğum gününü kutladı. Yoldan geçenler de bu anlarda grup üyeleri ve Sadık'ı yalnız bırakmadı. Büyük mutluluk yaşayan Sadık için hazırlanan doğum günü kutlama anlarına ait görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.