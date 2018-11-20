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Çamaşır sepeti Yezen'in ölümü oldu

Şanlıurfa'da içi dolu çamaşır sepetinin üzerine düşmesi sonucu yaralanan ve bir aydır yoğun bakımda tedavisi süren 1 yaşındaki Yezen Alev kurtarılamadı.

DHA | 20.11.2018 - 16:21..
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Ekim ayında meydana gelen olayda, Akçakale'de bulunan Süleymanşah Konaklama Tesisleri'nde kalan Suriyeli ailenin tek çocuğu Yezen Alev'in üzerine, içi dolu çamaşır sepeti düştü.

Bir süre nefes alamayan bebek, durumu fark eden ailesi tarafından Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan bebek daha sonra Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

BABA, KIZININ CANSIZ BEDENİNİ KUCAĞINDA TAŞIDI

Yaklaşık bir aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Yezen Alev'den bu sabah acı haber geldi. Kızlarının öldüğünü öğrenen aile büyük üzüntü yaşadı. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kızını taşıyan cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumuna gelen baba Mahmut Alev, minik Yezen'in ceset torbasındaki cansız bedenini kucağına alarak morga götürdü. Gözyaşlarına hakim olmakta güçlük çeken Mahmut Alev, otopsi sonrası kızının cenazesini Akçakale'de toprağa vereceğini söyledi.

Çamaşır sepeti Yezen'in ölümü oldu

Çamaşır sepeti Yezen'in ölümü oldu

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