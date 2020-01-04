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Çambaşı Yaylası'nda kar festivali

2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda Ordu Üniversitesi tarafından kar festivali düzenlendi.

DHA | 04.01.2020 - 18:45..
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Ordu Üniversitesi, Ordu’nun gözde mekânlarından biri olan 2 bin rakımlı Kabadüz Çambaşı Yaylası’nda kar festivali düzenledi. Çambaşı Kayak Tesisi’nde gerçekleştirilen festivale Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Festivalin başlamasıyla birlikte Çambaşı Kayak Tesisinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Bazı kişiler kar üstünde gezinti yaptı, bazıları kartopu oynadı, birçok kişi de tulum eşliğinde horon tepip, halay çekti. Festivale yoğun ilgi gösteren öğrenci ve vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmeden kayak ve kızaklarla kayarak karın keyfini doyasıya çıkardı.

"ORDU AŞKLARIN EN BÜYÜĞÜ"

Şenlikte açıklamalarda bulunan Ordu Valisi Seddar Yavuz, şehirlerin gelişmesi hususunda üniversitelerin rolünün büyük olduğunu ifade ederek, “Ordu, tutkuyla bağlanılacak olan aşkların en büyüğü diyebiliriz. Ordu’nun geleceğine inanıyorum. Şehirlerin gelişmesi konusunda üniversitelerin büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Ordu’muzun da bu anlayışla devam etmesi en büyük dileğimiz. Zaten Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Ordu Üniversitesi Rektörümüz de bunun bilincinde. Ordu’muz sizlerle güzelleşecek” dedi.

Çambaşı Yaylası'nda kar festivali -1

Çambaşı Yaylası'nda kar festivali -2

Çambaşı Yaylası'nda kar festivali -3

Çambaşı Yaylası'nda kar festivali -4

Çambaşı Yaylası'nda kar festivali -5

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