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Cami önündeki uyuşturucu satıcısına 12 yıl hapis

Manavgat ilçesinde cami bahçesinde uyuşturucu satışı yaparken yakalanan Abdullah Doğan, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına mahkum edildi.

DHA | 13.01.2020 - 10:53..
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Antalya'nın Manavgat ilçesi Külliye Camii bahçesinde Abdullah Doğan, Ö.S.'ye esrar satışı yaparken, mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde aşçı olarak çalıştığı belirlenen Abdullah Doğan'ın evinde yapılan aramada, valiz içerisinde 10 kavanoz içinde 1.213 gram daha esrar ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Doğan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde tutuklandı. Abdullah Doğan hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan 15 yıl hapis cezası istenen iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

Cami önündeki uyuşturucu satıcısına 12 yıl hapis

"KENEVİRİ ÇALIŞTIĞIM OTELDE AĞAÇ DİPLERİNE EKTİM"

Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade veren Doğan, 10 yıldır esrar kullandığını belirterek, "Keneviri çalıştığım otelde ağaç diplerine ektim. Büyüyünce Türkbeleni tepesine kurumaya bıraktım. Bu sefer fazla ekmişim, bu nedenle isteyen arkadaşlarıma uyuşturucu madde veriyordum." dedi.

"BEN PARAYI ALMAK İSTEMEDİM"

Olay günü Ö.S.'nin kendisinden uyuşturucu madde istediğini anlatan sanık Abdullah Doğan, "Ö.S. beni çağırdı. Külliye Camii yakınında buluştuk. Ben ona esrar verdim. O da bana 100 lira verdi. Ben parayı almak istemedim, kendisi bana zorla verdi." diye konuştu. Bu sırada mahalle bekçilerinin geldiğini ve ne yaptıklarını sorduğunu anlatan Doğan, "Biz de kendi rızamızla üzerimizde bulunan esrarı bekçilere verdik. Bekçiler esrarı görünce polis çağırdı. Gelen polislere evde bulunan esrarları da kendi rızamla verdim." dedi.

Cami bahçesinde uyuşturucu satışına 12,5 yıl hapis cezası -1

AĞLAYARAK BERAATİNİ İSTEDİ

Son sözü sorulan sanık Abdullah Doğan, ağlayarak, "Çok, çok, çok ama çok pişmanım. Cezaevinde tutuklu kaldığım 84 gün süresince her gün kendi mahkememi kurdum, kendimi yargıladım. Annem için, 5 yaşında çocuğum var onun için, ailem için beraatımı istiyorum." dedi.

12 YIL 6 AY HAPİS

Mahkeme heyeti verilen aranın ardından sanık Abdullah Doğan'a, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' yapmak suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Suçun cami bahçesinde işlendiğini belirten mahkeme heyeti, cezayı yarı oranında artırarak, 15 yıla çıkardı. Duruşmadaki iyi hal ve davranışı nedeniyle cezasında indirim yapan mahkeme, itiraz yolu açık olmak üzere Abdullah Doğan'a 12 yıl 6 ay hapis ayrıca 25 bin lira adli para cezası verdi.


Cami bahçesinde uyuşturucu satışına 12,5 yıl hapis cezası -2

Cami bahçesinde uyuşturucu satışına 12,5 yıl hapis cezası -3

Cami bahçesinde uyuşturucu satışına 12,5 yıl hapis cezası -4

Cami bahçesinde uyuşturucu satışına 12,5 yıl hapis cezası -5

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