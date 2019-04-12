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Çamlıca Camii doldu

Temel Karamollaoğlu'nun dolmaz dediği Çamlıca Camii'ne Cuma namazı için akın edildi.

Haber Merkezi | 12.04.2019 - 13:44..
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Çamlıca Camii doldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında Çamlıca Camii'ni sert bir dille eleştirmişti.

Karamollaoğlu, "Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya? Bir kere doldursunlar ellerini öperim. İçeriye giren dışarıya nasıl çıkacak? Günün en az 7-8 saatini vermesi lazım ki, orası dolsun. Bunu bile idrak etmeden, dışarıdan bakıldığı zaman 'Şu ihtişama bak ya, nereden nereye geldik Türkiye olarak' derseniz, işte hapı yuttuğumuzun resmidir bu. Bu Türkiye'nin ne kadar perişan halde olduğunu gösterir, ne kadar geliştiğini kalkındığını göstermez. Bakış açısı bu." diye konuşmuştu.

Temel Karamollaoğlu Çamlıca Camii'ni gereksiz buldu İZLE

ÇAMLICA CAMİİ DOLDU

Çamlıca Camii, bugün cuma namazında büyük kalabalık gördü.

Vatandaşlar, Cuma namazı için Çamlıca Camii'ni tercih etti.

Çamlıca Camii doldu

Çamlıca Camii doldu

Çamlıca Camii doldu

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