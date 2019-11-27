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Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Çalışmaların devam ettiği Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin, dış cephesindeki son parçalar monte edildi.

İHA | 27.11.2019 - 13:31..
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Çamlıca Kulesi'nde son rötuşlar yapılıyor.

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında, sona yaklaşılıyor.

388 METRE YÜKSEKLİĞİNDE

Kulenin dış cephesindeki son parçaların da monte edildiği görülüyor. 388.5 metre yüksekliğindeki kulede, restoranların ve diğer sosyal alanların içinde yer alacağı bloklar bir bir yerine yerleştiriliyor.

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı ViDEO

SON HALİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Şantiye alanında kulenin son bloğunun da yapıldığı görüldü. Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği kulenin son hali ise havadan görüntülendi.

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

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