Çanakkale Boğazı transit gemi geçişine kapatıldı

Türkiye'yi etkisi altına alınan soğuk ve yağışlı hava doğu illerinde kara ulaşımını olumsuz etkilerken, yurdun önemli deniz yollarında da aksamalara neden oluyor.

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan fırtına ve sağanak yağış, Çanakkale Boğazı'nda öğlen etkisini artırarak, görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

ÇİFT YÖNLÜ TRANSİT GEÇİŞLERE KAPATILDI

Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, bölgedeki gemilerin kaptanlarına telsizle uyarıda bulunarak saat 14.30 itibarıyla Boğaz'ın, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Yetkililer, kuzey ve güney yönlerden geçiş yapmak isteyen gemilerin güvenli bölgelerde bekletildiğini, hava durumunun düzelmesine paralel olarak da trafiğin normale döneceğini bildirdi.