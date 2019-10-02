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Çanakkale Boğazı'nda ahtapotun tavşanı yediği anlar

Avlanmak için dalış yapan Müjdat Turan, bir ahtapotun kendisinden 4 kat büyüklükteki tavşanı yediğini gördü.

Haber Merkezi | 02.10.2019 - 16:13..
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Çanakkale Boğazı’nda büyük balıkları avlamak ve görüntülemek için serbest dalışlar yapan Müjdat Turan, Bozcaada ilçesi açıklarında, halk arasında Tavşan Adası olarak da bilinen Mavriya Adası'nda zıpkın ile levrek avlamak için suya daldı.

4 KAT BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ TAVŞANI YEDİ

Turan, deniz dibinde avını ararken, ilginç bir olayla karşılaştı. Bir ahtapotun, yuvasının yanında kendisinden 4 kat büyüklükteki tavşanı yediğini gördü. Turan, tavşanı almak istedi ancak ahtapot, avını bırakmamak için direndi. Tavşanı midesine indiren ahtapot, bir süre sonra yüzerek gözden kayboldu.

Çanakkale Boğazı'nda ahtapotun tavşanı yediği anlar

‘BU ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR OLAY’

Su altında görüntülediği ilginç anları anlatan Müjdat Turan, "Tavşan Adası'nda levrek avı yapıyordum. Deniz dibinde bir tane henüz çürümemiş ölü bir tavşan gördüm, ilgimi çekti. Yanına yaklaştığımda tavşanın altında bir ahtapot olduğunu ve onu yediğini gördüm. Yaklaşık 15-20 yıl önce yaşadığım bir olay aklıma geldi. Bir gün teknemdeyken kıyıda bir tavşanın ahtapot tarafında suya çekilip, avlandığını görmüştüm. İlginç bir olay olduğu için görüntüleri kaydettim. Bir deniz canlısı, bir kara canlısını karada yakalayıp, denize çekip avlıyor. Bu çok nadir görülen bir olay. Denizlerde, karadaki canlılarla beslenen çok nadir sayıda canlı var. Bunlardan birisi de ahtapot. Bu anları görüntüleyip, takipçilerimle paylaştım" dedi.

Müjdat Turan, Tavşan Adası çevresinde tavşanla beslenen ahtapotlar olduğunu, ancak birçok kişi tarafından bilinmediğini, bu olayla birlikte herkesin öğrenmiş olduğunu söyledi.

Ahtapotun tavşanı yediği anlar VİDEO

Çanakkale Boğazı'nda ahtapotun tavşanı yediği anlar

Çanakkale Boğazı'nda ahtapotun tavşanı yediği anlar

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