Çanakkale'de bir kişi imam nikahlı ikinci eşini vurdu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'ndeki Tepecik Sokak'ta, Akpınar Köyü'nde oturan evli ve 2 çocuk babası Nuri E., iddiaya göre imam nikahlı ikinci eşi Şerife Beceren'in ilçe merkezindeki evine geldi.

MÜDAHALALERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Nuri E.'nin av tüfeği ile Şerife Beceren'i vurmasının ardından, silah sesini duyan komşular sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şerife Beceren, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Anne ve babası ile birlikte hastaneye gelen Nuri E. ise gözyaşları içinde feryat etti ve baygınlık geçirdi. Doktorların müdahalesi ile kendine gelen Nuri E., polis tarafından gözaltına alındı.

KAZAYLA VURDUĞUNU SÖYLEDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Nuri E., ilk ifadesinde, sabah ava gideceğini ve bu nedenle tüfeğini kontrol ederken kazayla ateş aldığını ileri sürdü. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri evde araştırma yaptı. Ölen Şerife Beceren'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.