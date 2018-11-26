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Canan Kaftancıoğlu, boş salona konuştu

Yerel seçimlerde İstanbul'u partisine kazandıracağını hayal eden Kaftancıoğlu, küçücük salonları bile doldurmakta güçlük çekiyor.

Haber Merkezi | 26.11.2018 - 07:12..
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Canan Kaftancıoğlu, boş salona konuştu

Türkiye, mart ayında yapılacak seçimler için geri sayıma geçti.

Siyasi partiler adaylarını belirledi, kamuoyuna açıklamak için belirli günleri seçti.

Partilerin adayları merakla beklenirken, seçim çalışmaları da hızla devam ediyor.

SALONU DOLDURAMADILAR

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yerel seçimlerde İstanbul'u partisine kazandıracağından fazlasıyla emin. Öyle ki; Kaftancıoğlu hüsran durumunda istifa edeceğini söylemişti.

Ancak seçim çalışmaları Canan Kaftancıoğlu'nun istediği gibi gitmiyor.

Parti tarafından düzenlenen aday adayları tanıtım toplantısında salon boş kaldı. Kaftancıoğlu'nun da katıldığı etkinlik, hüsranla sonuçlandı.

Canan Kaftancıoğlu, boş salona konuştu

Canan Kaftancıoğlu, boş salona konuştu

Canan Kaftancıoğlu, boş salona konuştu

Canan Kaftancıoğlu, boş salona konuştu

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