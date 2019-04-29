Çankırı'da makarna yüklü tır devrildi

İsrafil Koç idaresindeki 41 B 5797 plakalı tır, Çankırı-Kastamonu yolunda Akçavakıf köyü civarında yoldan geçen köpeğe çarpmamak için manevra yapınca, direksiyon hakimiyetini kaybederek yola devrildi.

BİR SÜRE TRAFİK DURDU

Makarna yüklü olan tır, devrildikten sonra Çankırı-Kastamonu yolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı; trafik akışı bir süreliğine tek şeritten yapıldı. Olay yerine gelen jandarma ve trafik polisi ekipleri, yol güvenliğini sağladı.

Daha sonrasında tır, bulunduğu yerden kaldırılarak yol trafiğe açılırken kaza, maddi hasarla atlatıldı.











