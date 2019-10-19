Canlı yayında Barış Pınarı Harekatı tartışması

Türkiye ile ABD, perşembe akşam Barış Pınarı Harekatı'na 120 saatliğine ara verilmesini kararlaştırdı.

Harekatta Türk askerinin ilerlemesi şimdilik dururken; ABD ile yapılan görüşme haber kanallarında tartışılıyor.

"AHLAKSIZ, TERBİYESİZ"İN ARDINDAN REKLAM

Dün akşam Habertürk'te Hülya Hökenek'in sunduğu Enine Boyuna programında Şamil Tayyar ve Barış Yarkadaş'ın yaşadığı tartışmada birbirlerine söylediği "ahlaksız, terbiyesiz, soytarı" ifadeleri dikkat çekti.

Moderatör Hökenek ise iki tarafı da sakinleştiremeyince reklama gitmek zorunda kaldı.

Barış Yarkadaş'la Şamil Tayyar birbirine girdi VİDEO