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Cardi B'nin ilginç kıyafeti

Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, Paris Moda Haftası defilelerini izlemek üzere gittiği Paris'te yüzünü örten ilginç kıyafetiyle tüm bakışları üzerinde topladı.

Detay Haber | 30.09.2019 - 10:14..
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Rap şarkıcısı Cardi B'nin, Paris Moda Haftası’nda tercih ettiği görenleri şaşkınlığa uğrattı.

Ünlü rapçi, bu kıyafetle herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

Cardi B'nin ilginç kıyafeti

Cardi B'nin ilginç kıyafeti ViDEO

NE SAÇI NE DE YÜZÜ GÖZÜKMEDİ

26 yaşındaki ABD’li şarkıcı, İngiliz tasarımcı Richard Quinn imzalı yeşil, beyaz ve mavi renk kombininden oluşan kıyafeti ile Eyfel Kulesi’nin önünde poz verdi. Ellerini ve ayaklarını örten kıyafetteki ilginç ayrıntı, hem saçın hem de yüzün görünmemesiydi.

Cardi B'nin ilginç kıyafeti

DAHA ÖNCE BİR MODEL GİYMİŞTİ

Cardi B'yi görenler tanımadı, ancak kıyafetin ilginçliğinden dolayı herkes ona bakıp, durdu. Cardi B’nin Paris Moda Haftası’ndan rol çalan kıyafetini, daha önce ünlü model Karlie Kloss, İngiliz Vogue dergisinin Ağustos 2019 sayısı için giymişti.

Cardi B'nin ilginç kıyafeti

Cardi B'nin ilginç kıyafeti

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