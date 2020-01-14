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Çatı kenarında asılı kalan işçi düşerek öldü

Esenyurt'ta bir fabrikanın çatısında yapılan izolasyon çalışması sırasında vincin devrilmesi sonucu çatı kenarında asılı kalan işçi, düşerek hayatını kaybetti.

DHA | 14.01.2020 - 09:10..
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İstanbul Esenyurt'taki bir fabrikanın çatısında yapılacak izolasyon çalışması için yetkililer, vinç kiraladı. Fabrikanın arkasına yokuş aşağı park edilen vincin sepetine çıkan bir işçi, çalışmaya başladı.

Çatı kenarında asılı kalan işçi düşerek öldü

VİNÇ DEVRİLDİ

Bir süre sonra vinç devrildi. Vincin devrilmeye başlamasıyla birlikte sepetteki Hasan Ulus (33), çatının kenarına tutundu. Vinçteki diğer görevli ise kendi imkanlarıyla aracın içinden çıkmayı başardı.

Çatı kenarında asılı kalan işçi düşerek öldü

ÇATIYA 1.5 DAKİKA TUTUNABİLDİ

Yaklaşık 1.5 dakika tutunduğu çatı kenarında asılı kalan Ulus, daha fazla dayanamadı. 4 katlı fabrikanın çatısından düşen işçi, ağır yaralandı. İşçi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Çatı kenarında asılı kalan işçi düşerek öldü

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hakan Ulus, hayatını kaybetti. Diğer işçinin ise durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, evli ve 3 çocuk babası Hasan Ulus'un cenazesi memleketi Ağrı'ya gönderildi.

Çatı kenarında asılı kalan işçi düşerek öldü

Çatı kenarında asılı kalan işçi düşerek öldü

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