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Çatıdan düşen karın altında kalan çocuğu kepçe ezdi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çatıdan düşen ve karın altında kalan 13 yaşındaki çocuğu geri geri gelen kepçe ezerek ölümüne neden oldu.

İHA | 31.12.2018 - 00:09..
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ilçe merkezinde Kanireş Mahallesi Hastane Caddesi üzerindeki bir sokaktan geçen 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Abdülmelik Bingöl’ün üzerine tek katlı bir fırının çatısından kar yığını düştü.

Çatıdan düşen karın altında kalan çocuğu kepçe ezdi

KEPÇENİN ALTINDA KALAN ÇOCUK KURTARILAMADI

Bu sırada sokakta kar temizleme çalışması yapan kepçe, geri manevra yaparken Bingöl’ün kar altına kaldığını fark etmeyerek üzerinden geçti. Çevredekilerin müdahalesiyle kar altından çıkarılan küçük çocuk, ağır yaralı olarak ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Çatıdan düşen karın altında kalan çocuğu kepçe ezdi

Hastanede yarım saatten fazla müdahale yapıldığı öğrenilen 13 yaşındaki Bingöl, kurtarılamadı. Olayla ilgili polis ekipleri şerit çekerek inceleme yaparken, kepçe operatörü de gözaltına alındı.

Çatıdan düşen karın altında kalan çocuğu kepçe ezdi VİDEO

Çatıdan düşen karın altında kalan çocuğu kepçe ezdi

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Çatıdan düşen karın altında kalan çocuğu kepçe ezdi

Çatıdan düşen karın altında kalan çocuğu kepçe ezdi

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