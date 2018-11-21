taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3801
Euro
6.1175
Altın
1221.71
Borsa
91686.35
Gram Altın
211.33

Çavuşoğlu: 84 FETÖ'cünün listesi ABD'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'den iadesini talep ettiği 84 FETÖ mensubunun listesini Pompeo ve Bolton'a teslim ettiğini açıkladı.

AA | 21.11.2018 - 00:30..
  1. Haberler
  2. Gündem
Çavuşoğlu: 84 FETÖ'cünün listesi ABD'de

Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'den iadesini talep ettiği 84 FETÖ mensubunun listesini Pompeo ve Bolton'a teslim ettiğini açıkladı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetinin sonuna kadar aydınlatılması konusunda ısrarcı olduğunu ve ABD'ye de bu şekilde iletildiğini belirtti.

Çavuşoğlu: 84 FETÖ'cünün listesi ABD'de VİDEO

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda aydınlatılmamış sorular olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Talimatın kimden alındığının açığa çıkmasını istiyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kaşıkçı olayını "aydınlatılması gereken bir cinayet" olarak gördüğünü, bunu siyasi bir konu olarak görmediğini söyledi.

Çavuşoğlu: Aydınlatılması gereken bir cinayet VİDEO

"SUUDİ ARABİSTAN'LA İLİŞKİMİZİN BOZULMASINI İSTEMİYORUZ"

Kaşıkçı cinayetinden dolayı birçok ülkenin Suudi Arabistanla ilişkilerini bozmak istemediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Biz de istemeyiz; fakat cinayet aydınlatılmalı." ifadesini kullandı.

"MÜNBİÇ YOL HARİTASI, DİĞER BÖLGELERDE DE YAPILACAK"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Münbiç yol haritasının diğer bölgelere de uygulanması için Türk-Amerikan ekiplerinin önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini kaydetti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çavuşoğlu: 84 FETÖ'cünün listesi ABD'de

Çavuşoğlu: 84 FETÖ'cünün listesi ABD'de

7
Güneş'e çok benzeyen bir yıldız keşfedildi

Güneş'e çok benzeyen bir yıldız keşfedildi

2
UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

0
Cenazeye gittiği sırada evi yandı

Cenazeye gittiği sırada evi yandı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir