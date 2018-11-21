Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'den iadesini talep ettiği 84 FETÖ mensubunun listesini Pompeo ve Bolton'a teslim ettiğini açıkladı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetinin sonuna kadar aydınlatılması konusunda ısrarcı olduğunu ve ABD'ye de bu şekilde iletildiğini belirtti.

Çavuşoğlu: 84 FETÖ'cünün listesi ABD'de VİDEO



KAŞIKÇI CİNAYETİ

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda aydınlatılmamış sorular olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Talimatın kimden alındığının açığa çıkmasını istiyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kaşıkçı olayını "aydınlatılması gereken bir cinayet" olarak gördüğünü, bunu siyasi bir konu olarak görmediğini söyledi.

Çavuşoğlu: Aydınlatılması gereken bir cinayet VİDEO



"SUUDİ ARABİSTAN'LA İLİŞKİMİZİN BOZULMASINI İSTEMİYORUZ"

Kaşıkçı cinayetinden dolayı birçok ülkenin Suudi Arabistanla ilişkilerini bozmak istemediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Biz de istemeyiz; fakat cinayet aydınlatılmalı." ifadesini kullandı.

"MÜNBİÇ YOL HARİTASI, DİĞER BÖLGELERDE DE YAPILACAK"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Münbiç yol haritasının diğer bölgelere de uygulanması için Türk-Amerikan ekiplerinin önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini kaydetti.