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Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusu ne olursa olsun temizlenecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin ve Cerablus'ta olduğu gibi Fırat'ın doğusunun da terör örgütünden temizleneceğini söyledi.

İHA | 11.08.2019 - 22:30..
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AK Parti Antalya İl Başkanlığında Kurban Bayramı vesilesiyle bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tüm Antalyalı hemşehrilerinin bayramını kutladı.

"FIRAT’IN DOĞUSU DA TEMİZLENECEK"

Terörle mücadelenin içeride ve dışarıda sonuna kadar sürdürüldüğünün altını çizen Çavuşoğlu, Kuzey Irak’ta bir tane terörist kalmayıncaya kadar mücadelenin sürdürüleceğini söyledi.

Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusu ne olursa olsun temizlenecek

Dışarıdan gelebilecek tehdit ve sorunlara karşı sağlam tedbirler alındığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Fırat’ın doğusu ile ilgili süreçte adımlarımızı attık, kararlılığımızı gösterdik. Ya birlikte temizleyeceğiz ya da Türkiye buraya girecek buradan da o teröristleri temizleyecek. Nasıl Afrin’den Cerablus’tan temizlediysek, Fırat’ın doğusundan da YPG PKK’yı temizleyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir. Kararlılığımızda hiçbir şekilde değişiklik yoktur. Amerika’nın da Münbiç gibi oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz. Amerika orada sözünü tutmamıştır, oyalamaya girmiştir. Birlikte onayladığımız bir yol haritasını uygulama konusunda Amerika üzerine düşeni yapmamıştır" ifadelerinde bulundu.

AK Parti’nin bir alternatifi olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, muhalefetin yerel yönetimlerde hizmet yapmadığını, böyle bir dertlerinin olmadığını söyledi.

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