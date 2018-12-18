Çek Cumhuriyeti de Huawei'yi casuslukla suçluyor

Çek Cumhuriyeti, Huawei ve ZTE markalarının kullanılmasına karşı uyarıda bulundu ve iki Çinli şirket tarafından geliştirilen yazılım ve donanımların bir güvenlik tehditi oluşturduğunu açıkladı. Ulusal Siber ve Bilgi Güvenliği Ajansı (NCISA), 17 Aralık tarihli resmi bir uyarıda, iki şirketin Pekin hükümetiyle ilişkilerinin olduğunu ifade etti .

ALMANYA: CASUSLUK YOK

Çek Cumhuriyeti'nin Huawei ve ZTE'nin Pekin için casusluk yaptığına dair herhangi bir kanıtı olup olmadığı henüz belli değil, ancak Alman yetkililer son zamanlarda bunun olduğuna inanmak için bir neden olmadığını belirttiler. Almanya, ülkesinde ve başka yerlerde satılan Huawei ürünleriyle ilgili kendi soruşturmasını yürüttü ve şirketin siber casuslukta yer alabileceğine dair bir kanıt bulunmadığını söyledi .

Öte yandan Çek yetkililer, bu markaların geliştirdiği ürünler kullanıldığında Pekin hükümetiyle iş birliği yapan Çinli şirketlerin gizli bilgileri açığa çıkarabileceği konusunda uyarıyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya dahil olmak üzere diğer birçok ülke, Huawei'nin siber casusluk endişeleri nedeniyle 5G ağlarını kurmayı çoktan yasakladı.