Bursa'nın Yıldırım ilçesinde aralarında husumet bulunan Hüseyin M., Teyyareci Mehmet Ali Caddesi üzerindeki bir iş yerinin önünde çekirdek çitleyen arkadaşı M.G. ile yanında bulunan başka bir gence silah sıktı.

AYAĞINDAN YARALANDI

Kurşunlar M.G.'nin ayağına isabet ederken, yanındaki arkadaşı yara almadan kurtuldu. Saldırının ardından Hüseyin M. kaçarken, yaralanan M.G. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Olaydan sonra polis ekipleri Hüseyin M.'nin yakalanması için çalışmalara başladı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şahsın kaçtığı yerleri tespit etti.

Çekirdek çitleyen arkadaşını vurdu VİDEO

EVDE HEM CEPHANELİK HEM DE ARANAN 3 KİŞİ BULUNDU

Hüseyin M.'nin Samanlı Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirleyen Yıldırım SÖS ekipleri, şahsı yakalamak için söz konusu eve baskın düzenledi. Baskında Hüseyin M., üzerinde suçta kullandığı tabanca ile yakalanırken, saklandığı evde de 2 adet av tüfeği, 2 adet havalı tüfek ile bu silahlara ait toplam 26 tane fişek bulundu. Evde aynı zamanda kumar oynatmak, yer ile imkan sağlama suçundan aranması olan M.Ö. ve A.D. ve Y.D. isimli 3 şahıs daha yakalandı. Yakalanan şahıslar ilk işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayda yaralanan M.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.