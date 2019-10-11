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Cengiz Ünder, tavrını belli etti

İtalya, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'yi kınadı ve askerlerin geri çekilmesini istedi. Roma'da top koşturan Cengiz Ünder, asker selamı verdiği fotoğrafıyla cevap verdi.

Haber Merkezi | 11.10.2019 - 13:35..
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Cengiz Ünder, tavrını belli etti

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, İtalya'yı da rahatsız etti.

İTALYA'DAN KINAMA

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio sosyal medyada yaptığı açıklamada, "İtalya, Ankara'nın girişimini kınamaktadır ve bu nedenle Türk büyükelçinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması için talimat verdim" dedi.

CEVABI CENGİZ VERDİ

İtalya'dan gelen bu küstah açıklama sonrasında Roma'da top koşturan Cengiz Ünder'den bir paylaşım geldi.

Milli yıldızımız, Twitter hesabından asker selamı verdiği fotoğrafı paylaşarak tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Cengiz Ünder, tavrını belli etti

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