taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0919
Euro
6.6125
Altın
1643.95
Borsa
116829.39
Gram Altın
322.019
Bitcoin
59550.93

Ceren Damar'ın babası: Vahit Bıçak kızımın namusuna dil uzattı

Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar, sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında 'ölünün hatırasına saygısızlık' ile 'tehdit ve hakaret' suçlarından dava açmaya hazırlanıyor.

DHA | 23.02.2020 - 14:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülmüştü.

Hasan İsmail Hikmet hakkında, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açılmıştı.

Davanın önceki gün görülen karar duruşmasında sanık Hikmet'e 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'ruhsatsız silah taşımak' ve 'silahla tehdit' suçundan da 3 yıl hapis cezası verilmişti.

AVUKAT VAHİT BIÇAK'IN SAVUNMASI TEPKİ ÇEKTİ

Sanık avukatı Vahit Bıçak'ın esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunma sırasında Ceren Damar Şenel'in müvekkiline cinsel istismarda bulunduğu, konumunu kullanarak bu istismarı sürdürdüğü ve müvekkilini tehdit ettiğini iddia etti.

Savunmasının yanı sıra Damar ailesine yönelik hakarete varan sözleri nedeniyle de Vahit Bıçak'a yönelik kamuoyunda büyük tepki oluştu. Dava sonrası Ankara Barosu, Bıçak hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

"30 YIL HAPİS BEKLENTİMİZE CEVAP VEREN BİR HÜKÜM DEĞİL"

Davanın ardından ilk kez konuşan Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar, 14 aylık hukuk mücadelesinin sonunda mahkemenin sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiğini hatırlattı.

Cezanın adaletin tecelli etmesine yetmediğini söyleyen Mustafa Damar, "Burada mahkemeye söyleyebileceğimiz bir şey yok. Heyet mevcut yasalar çerçevesinde öngörülen cezayı verdi. Ülkemizde bilindiği gibi idam cezası yok. Onun bir alt cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Fakat bu da gerçekten uygulanan bir ceza değil; benim üzüntüm bu. Bunun karşılığı 30 yıl hapis. Bu bizim beklentimize cevap veren bir hüküm değil." dedi.

Ceren Damar'ın babası: Vahit Bıçak kızımın namusuna dil uzattı

"KIZIMIN NAMUSUNA DİL UZATTI"

Kızlarının acısına yanamadan sanık avukatı Vahit Bıçak'ın psikolojik şiddetine maruz kaldıklarını belirten Damar, "Kızımın namusuna, iffetine dil uzattı. Ölünün hatırasına hakaret etti. Daha da ileri giderek şahsıma, aileme yönelik psikolojik şiddet uyguladı. Kamuoyunun gözü önünde tehditlere varan ifadelerde bulundu. Bunların karşılıksız kalmaması gerekir. Bugüne kadar sabrettim, kızımın davasının zarar görmemesi için sustum. Ancak bunların tamamını derledim, toparladım. Kesinlikle yanına bırakmayacağız." dedi.

Ceren Damar'ın babası: Vahit Bıçak kızımın namusuna dil uzattı

"KESİNLİKLE DAVA AÇACAĞIM"

Baba Vahit Bıçak sözlerine, "Bu kişi gençlere ve topluma kötü bir rol model. Önümüzdeki günlerde harekete geçeceğim. Kesinlikle dava açacağım çünkü birincisi kızımın namusuna dil uzattı, ikincisi beni tehdit etti. Bunların tamamı yargının çatısı altında, avukatların, sivil toplum örgütlerinin, kamuoyunun gözü önünde yapıldı. Her şey aleni yapıldı. Dolayısıyla kendisi hakkında suç duyurusunda bulunup, en ağır cezayı alması için çalışacağım." diyerek devam etti.

İlginizi Çekebilir
Sakarya'da tır ile araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Hendek ilçesinde bir tır ile otomobil çarpıştı. Kaza sonrası 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Ali Babacan'dan HDP'ye mesaj
HDP kongresine davet edilen Ali Babacan'ın mesajı salonda okundu. Babacan "Hayırlı olsun dileklerini sundu"
Niğde'de iki araç çarpıştı 1 ölü 5 kişi yaralı
Kavşakta iki otomobilin kontrolden çıkması sonucu kaza meydana geldi. Kaza sonrası bir bebek hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da ikna yöntemiyle bir terörist teslim oldu
Suriye sınırını geçerek güvenlik güçlerine teslim olan PKK/YPG'li bir terörist, sorgulanmak üzere gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kıbrıs Türkü bilim insanından koronavirüs tedavisi
Kıbrıs Türkü bilim insanından koronavirüs tedavisi
132
Fatih'te 9 otomobil kundaklandı
Fatih'te 9 otomobil kundaklandı
221
Van'daki depremin bilançosu artıyor
Van'daki depremin bilançosu artıyor
116
Ekrem İmamoğlu İBB çalışanlarıyla kampta
Ekrem İmamoğlu İBB çalışanlarıyla kampta
488
ABD'de Rusya'ya karşı nükleer tatbikat
ABD'de Rusya'ya karşı nükleer tatbikat
80
Van Valisi: Enkaz altın kalan vatandaşımız yok
Van Valisi: Enkaz altın kalan vatandaşımız yok
113
İsrailliler, saç ektirmek için Türkiye'yi tercih ediyor
İsrailliler, saç ektirmek için Türkiye'yi tercih ediyor
72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir