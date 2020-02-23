Ceren Damar'ın babası: Vahit Bıçak kızımın namusuna dil uzattı

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülmüştü.

Hasan İsmail Hikmet hakkında, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açılmıştı.

Davanın önceki gün görülen karar duruşmasında sanık Hikmet'e 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'ruhsatsız silah taşımak' ve 'silahla tehdit' suçundan da 3 yıl hapis cezası verilmişti.

AVUKAT VAHİT BIÇAK'IN SAVUNMASI TEPKİ ÇEKTİ

Sanık avukatı Vahit Bıçak'ın esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunma sırasında Ceren Damar Şenel'in müvekkiline cinsel istismarda bulunduğu, konumunu kullanarak bu istismarı sürdürdüğü ve müvekkilini tehdit ettiğini iddia etti.

Savunmasının yanı sıra Damar ailesine yönelik hakarete varan sözleri nedeniyle de Vahit Bıçak'a yönelik kamuoyunda büyük tepki oluştu. Dava sonrası Ankara Barosu, Bıçak hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

"30 YIL HAPİS BEKLENTİMİZE CEVAP VEREN BİR HÜKÜM DEĞİL"

Davanın ardından ilk kez konuşan Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar, 14 aylık hukuk mücadelesinin sonunda mahkemenin sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiğini hatırlattı.

Cezanın adaletin tecelli etmesine yetmediğini söyleyen Mustafa Damar, "Burada mahkemeye söyleyebileceğimiz bir şey yok. Heyet mevcut yasalar çerçevesinde öngörülen cezayı verdi. Ülkemizde bilindiği gibi idam cezası yok. Onun bir alt cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Fakat bu da gerçekten uygulanan bir ceza değil; benim üzüntüm bu. Bunun karşılığı 30 yıl hapis. Bu bizim beklentimize cevap veren bir hüküm değil." dedi.

"KIZIMIN NAMUSUNA DİL UZATTI"

Kızlarının acısına yanamadan sanık avukatı Vahit Bıçak'ın psikolojik şiddetine maruz kaldıklarını belirten Damar, "Kızımın namusuna, iffetine dil uzattı. Ölünün hatırasına hakaret etti. Daha da ileri giderek şahsıma, aileme yönelik psikolojik şiddet uyguladı. Kamuoyunun gözü önünde tehditlere varan ifadelerde bulundu. Bunların karşılıksız kalmaması gerekir. Bugüne kadar sabrettim, kızımın davasının zarar görmemesi için sustum. Ancak bunların tamamını derledim, toparladım. Kesinlikle yanına bırakmayacağız." dedi.

"KESİNLİKLE DAVA AÇACAĞIM"

Baba Vahit Bıçak sözlerine, "Bu kişi gençlere ve topluma kötü bir rol model. Önümüzdeki günlerde harekete geçeceğim. Kesinlikle dava açacağım çünkü birincisi kızımın namusuna dil uzattı, ikincisi beni tehdit etti. Bunların tamamı yargının çatısı altında, avukatların, sivil toplum örgütlerinin, kamuoyunun gözü önünde yapıldı. Her şey aleni yapıldı. Dolayısıyla kendisi hakkında suç duyurusunda bulunup, en ağır cezayı alması için çalışacağım." diyerek devam etti.